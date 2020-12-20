Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
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Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı

20.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:15

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi partilerin ilçe başkanları, Tekirdağlı gazi Tarık Cür'ün yeni bir yaşam kurabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi partilerin ilçe başkanları, Tekirdağlı gazi Tarık Cür'ün yeni bir yaşam kurabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden ve geçen yıl 20 Temmuz'da teröristlerce döşenen mayına basması sonucu iki bacağını kaybeden Cür için başlatılan kampanya devam ediyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Türk bayrağının önünde toplandı.

Burada ortak okunan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Güzel memleketimin güzel insanları. Tarih, Türk milleti olarak birlikte hareket ettiğimizde nice zorluklara göğüs gerdiğimiz, nice güzellikleri ortaya koyduğumuz olaylarla dolu. Güzel ilçemiz Kapaklı'da birlik ve beraberlik örneği sergileyerek kahraman gazimiz Tarık Cür'ü evinin önünde coşku ile nasıl karşıladıysak aynı dayanışma ve kardeşlik ruhuyla karakteri ve kişiliğiyle tüm Kapaklı halkının takdirini, saygısını ve sevgisini kazanan Tarık kardeşimizin yuvasını hep birlikte inşa ediyoruz. Beraberliğimizin tüm Türkiye ve dünyaya örnek olması dileğiyle siz değerli vatandaşlarımızı Kapaklı Belediyesinin başlatmış olduğu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma bizim mayamızda var. Biz birlikte güzeliz."

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, gazi Tarık Cür için bir süre önce Gaziantep'e kız istemeye gitmiş ve nişan törenine katılmıştı.

Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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