Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

TEKİRDAĞLI balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için son hazırlık yapıyor.

TEKİRDAĞLI balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için son hazırlık yapıyor. Geçen yıl koronavirüs ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle zor günler geçiren balıkçılar, bu sezondan umutlu olduklarını belirterek, palamut, çinekop ve hamsi bolluğu yaşanacağını ifade etti.

Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını söyleyen 40 yıllık balıkçı Önder Dedeler, geçen yıl pandemi ve Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtti. Dedeler, "Büyük bir heyecanla sezonu bekliyoruz. Ancak geçen yıl biliyorsunuz hem pandemi nedeni ile denize açılamadık, hem de sezon sonlarına doğru bir müsilaj musallat oldu. Bu nedenle ağlarımız zarar gördü ve işimizi yapamadık ve çok zarar ettik. Yakalanan balıklar için de televizyonlarda yemeyin gibi şeyler söylediler. Oysa balıklarımız tertemizdi. Bizim balıklar da gitti bedavaya; neşemiz kalmadı. Geçen sene yakaladığımız balıklar zaten mazot parasına yetmiyordu. Ama bu sene palamut ve çinakop, hatta hamsiden çok umutluyuz. Şu anda denizde musilaj yok denecek kadar az. O kadar olacaktır. Karadeniz'deki arkadaşlardan güzel haberler alıyoruz. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Yaşayıp göreceğiz. İnşallah bu yıl bolluk olacaktır" diye konuştu.1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyeceklerini söyleyen balıkçı Cemal Akbaş, "Biz Tekirdağlı balıkçılar olarak, av yasağı olduğu dönemde de çapari ile balık tutmaya devam ettik. Hazırlıklarımız neredeyse tamam. Müsilaj geçen yıl bizleri mahvetti. İnşallah bu sezon çinekop ve palamut bol bekliyoruz. İstavrit zaten var, Lüfer bekliyoruz. İnşallah yine müsilaj olmaz, bizler de güzel balıklar tutarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın