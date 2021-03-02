Tekirdağlı balıkçılar, derelerden gelen çakıl ve kumla dolan limanın temizlenmesini istiyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki balıkçılar, derelerden gelen çakıl ve kumla dolan Hoşköy Limanı'nın, teknelerin zarar gördüğü gerekçesiyle temizlenmesini istiyor.

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Muharrem Tilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limanda kooperatiflerine bağlı yaklaşık 80 balıkçı teknesi bulunduğunu, burada avlanan balıkların İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli gibi kentlere de satıldığını söyledi.

Bir süredir girişinin derelerden gelen çakıl ve kumla dolması nedeniyle balıkçıların tekneleriyle limana girmekte zorlandığını anlatan Tilki, "İş makinelerinin çalışmasıyla liman biraz açıldı ama yeterli olmadı. Her gün bazı teknelerin pervaneleri zarar görüyor. Kepçe sadece belirli bir bölgeyi alabiliyor. Devletin bu konuda gerekli çalışmayı yapması gerekiyor. Bununla ilgili gerekli yazışmaları ve başvurularımızı yaptık." dedi.

Tilki, tekne pervanelerinin oldukça pahalı olduğunu vurgulayarak, "Önceki gün 3 tekne denizde kaldı. Pervanelerini çıkarıp değiştirdik. Bazı tekneleri denizdeki büyük tekneler çekti. Ama bu yardımlar geçici oluyor. Asıl deniz tarafından gelinip kum ve çakılların temizlenmesi lazım. Bu şekilde yapılmadıktan sonra kalıcı çözüm bulunması çok zor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral