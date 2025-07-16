Tekirdağ yangın söndü mü? SON DURUM!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı geçici olarak trafiğe kapandı, alevlerin etkisini kaybetmesiyle yol yeniden açıldı. Tekirdağ yangın söndü mü?

TEKİRDAĞ YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde ise yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak durdurmuştu. Alevlerin bölgede etkisini yitrimesiyle Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı tekrar trafiğe açıldı. - ÇANAKKALE