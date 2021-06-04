TEKİRDAĞ TIR DOLUSU KAYIP ISLAK MENDİL TEKİRDAĞ'DA BULUNDU

GAZİANTEP'ten, İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan 218 bin lira değerinde 1 TIR dolusu ıslak mendil, adresine teslim edilmeyip, götürüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda bulundu.

GAZİANTEP'ten, İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan 218 bin lira değerinde 1 TIR dolusu ıslak mendil, adresine teslim edilmeyip, götürüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda bulundu.

Gaziantep'te işletmeci S.Y., İstanbul'a bir TIR dolusu ıslak mendil göndermek için sosyal medya üzerinden ilan verdi. İlanın ardından Sedat isimli bir kişiyle anlaşan S.Y., 218 bin liralık ürünü 31 Mayıs günü TIR'a yükleyip yola çıkardı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen, ürünlerin akıbetinden haber alamayan S.Y., polise başvurdu. Polisin yaptığı incelemede ürünlerin İstanbul Beylikdüzü'nde indirildiği depodan alınıp, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan araştırmaların ardından, Beylikdüzü'nde indirilen malların 33 BSV 70 plakalı TIR ile getirildiği Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenlendi. Baskında ıslak mendiller ele geçirilirken, TIR'a karşıladığı belirlenen M.K. ile V.K., yakalandı. Ürünler sahibine teslim edilirken, gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı