TEKİRDAĞ Ters yönde seyreden kamyonet korkulu anlar yaşattı
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TEKİRDAĞ Ters yönde seyreden kamyonet korkulu anlar yaşattı

Ters yönde seyreden kamyonet korkulu anlar yaşattıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Çanakkale karayolu üzerinde ters şeritten ilerleyen kamyonetin sürücüsü, karşı yönden gelen diğer araçların selektör yapmasına rağmen aldırış etmeden hızlı bir şekilde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerledi.

26.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:43

Ters yönde seyreden kamyonet korkulu anlar yaşattı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Çanakkale karayolu üzerinde ters şeritten ilerleyen kamyonetin sürücüsü, karşı yönden gelen diğer araçların selektör yapmasına rağmen aldırış etmeden hızlı bir şekilde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerledi. Kamyonet sürücüsü karşı yönden gelen araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay, gece yarısı Tekirdağ - Çanakkale karayolunun Malkara ilçesinde meydana geldi. Tekirdağ yönünden gelen ve plakası alınamayan bir kamyonet sürücüsü, ters şeritten Çanakkale yönüne doğru karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerledi. Ters şeritten giden sürücüyü karşı yönden gelen diğer sürücüler uzun uzun klakson çalarak ve selektör yaparak uyarmaya çalıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen kamyonet sürücüsü ters şeritten hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Diğer araç sürücüleri, karayolunda korku dolu anlar yaratan ve ters şeritten giden kamyonet sürücüsünü 155 polis ihbar hattına bildirdi. Polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kilometrelerce ters şeritten giden kamyonet sürücüsü ise daha sonra gözden kayboldu.

TEKİRDAĞ Ters yönde seyreden kamyonet korkulu anlar yaşattı

Kaynak: DHA

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