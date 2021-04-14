Sağlık Müdürü Kalkan, vatandaşlardan sağlık tedbirlerine daha fazla uymasını istedi

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların salgın tedbirlerine uyarak, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yardımcı olmasını istedi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların salgın tedbirlerine uyarak, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yardımcı olmasını istedi.

Kalkan, AA muhabirine, salgınla mücadele çalışmalarını il genelinde titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Kalkan, "Salgın sürecinde yaşlılarımız kendi üzerlerine düşeni yaptılar. Yaşlıların aşılanmalarını da gerçekleştirdikten sonra yoğun bakım ve servislerde yatan yaşlı hasta sayısı azaldı. Biz aynı hassasiyeti bu dönemde kurallara tam uyarak diğer vatandaşlardan ve gençlerden de bekliyoruz." dedi.

Kalkan, sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması için vatandaşların rehavete kapılmadan tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

Kalkan, şunları kaydetti:

"Kurallara uyulması bizleri, sağlık çalışanlarını mutlu ediyor. Vatandaşlar kurallara uyunca sağlık çalışanları da emeklerinin boşa gitmediğini görüyor. Bunun tersi olunca da sağlık çalışanları üzülüyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmadan, işlerimiz varsa hemen halledilmesini istiyoruz. Kapalı alanlarda uzun süre durup, içli dışlı sohbetler yapmanın, misafirliklere gitmenin vaka sayılarını artırdığını görüyoruz. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya sarılalım."

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 3-9 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Tekirdağ'da 409,13 olan vaka sayısı 619,85'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman