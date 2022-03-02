TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında yakalama kararı verdiği 10 şüpheli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ'nün, 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı yakalandı. Tekirdağ'da getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.