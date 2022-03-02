TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında yakalama kararı verdiği 10 şüpheli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında yakalama kararı verdiği 10 şüpheli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ'nün, 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı yakalandı. Tekirdağ'da getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Tekirdağ, İnfaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title