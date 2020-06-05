Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, gece yarıları pencerelerden evleri gözetliyor. Olay karşısında tedirgin olan vatandaşlar, evlerini gözetleyen kişiyi yakalamak için ellerinde sopalarla nöbet tutuyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bahçelerine girdiği evleri pencerelerinden gözetleyen bir kişi, hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, mahalleli gençler de ellerinde sopayla nöbet tutuyor.

SOPALARLA SOKAK SOKAK DOLAŞIP İZ SÜRÜYORLAR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Kuzgun Sokak'ta, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, gece yarıları pencerelerinden evleri gözetliyor. Fark edildiği anda kaçarak, kayıplara karışan kimliği belirsiz kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlatırken mahallenin gençleri ise ellerindeki sopalarla sokak sokak dolaşıp, metruk binaları kontrol ederek şüphelinin izini sürüyor.

"ANNEMİZİ, KIZ KARDEŞLERİMİZİ EVLERDE TEK BAŞINA BIRAKAMIYORUZ"

Gençlerden Cihat Baltacı, esrarengiz kişinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirterek, "Evleri gözetliyor. Geçtiğimiz günlerde, bir ablamıza da tokat atmış. Bir aydır mahallemize dadandı. Polise şikayet ettik ama yakalanamadı. Mahallenin gençleri olarak sabaha kadar sopalarla, evlerin kameralarını izleyerek nöbet tutuyoruz. Üniversite sınavına gireceğim, psikolojimiz bozulduğu için doğru düzgün sınava da hazırlanamıyorum. Tüm mahalle röntgenci yüzünden sabaha kadar uyuyamıyor. Evlerinden çıkamıyor. Annelerimizi, kız kardeşlerimizi evlerde tek başına bırakamıyoruz. Eskiden kapılarımızda anahtar bırakıyorduk. Şimdi ise kapılarda nöbet tutuyoruz" dedi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Nezir Aslantürk de "Mahallemize bir tane bekçi göndersinler. Bir kişinin başına bir şey gelse hesabını kim verecek? Yaşlısı genci sabaha kadar evlerinin önünde nöbet tutuyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA