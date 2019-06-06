TEKİRDAĞ Köyde uçurtma şenliği ile bayramı kutladılar

Köyde uçurtma şenliği ile bayramı kutladılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kadıköy'da vatandaşlar geleneksel hale getirdikleri uçurta şenliği ile bayramı kutladı.

Saray'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde yaşayanlar bayramlarda geleneksel hale getirdikler uçurma şenliği düzenleyerek bayramı kutladı. Mahallelilerin kendi imkanları ile düzenlediği şenlikte 750 uçurta dağıtılırken, çevre köylerden de gelenlerle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şenliği başlatanlar arasında bulunan İsmail Burhan, ilk yıl 70 çocukla başladıklarını ve bu yıl ise 750 çocuğun şenliğe katıldığını söyledi. Burhan, Bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz.Bu yıl sayımızı biraz yüksek tutmaya çalıştık.İlk festivalimizde 70 çocukla başladık.Geçen yıl bu 450'lilere ulaştı.Bu yıl ise 750 ile bin çocuk arasında. Sadece biz köyde olur diye düşündük. Sonra bunu büyütme kararı aldık ve deste olunur mu diye düşündüm. Mahallede yaşanlara bunu sundum. Burası 50 haneli 30 nüfuslu bur yer.İnsanlar bana destek verdi.Her gelen çocuğa yiyecek, oyuncak var.Burada büyük oyuncak firmaları var onlardan da hediye katkıları aldık.Şuan çok mutluyum yüzlerce çocuğa unutulmaz bir gün yaşıtıyoruz. Amacımız burada doğmuş ancak iş gereği farklı bölgeler gitmiş olan ailelerin çocuklarına babalarının annelerinin doğduğu yeri görmeleri ve burada onların unutamayacağı bayramları yaşatmak.İlk başladığımız günden bu güne katılım daha da artıyor diye konuştu.

FESTİVAL HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Mahalle Muhtarı Recep Tunç ise, şenliğe her geçen katılımın yoğun olduğunu ve bunun artık gelenek hale geldiğini söyledi. Tunç, Bu yıl dördüncünü kutluyoruz. Uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum.Dördüncü yılımız olmasına rağmen şenliğimize her geçen yoğun bir katılı var.Cani gönülden yapıyoruz. Biz bu işi tutturduğumuza inanıyoruz. Amacımız bunu daha da ileriye götürmek . Bizde muhtarlık olarak sonuna kadar buna destek olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA