Kapkaç yapan 16 yaşındaki şüphelinin 90 suç kaydı çıktı
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Kapkaç yapan 16 yaşındaki şüphelinin 90 suç kaydı çıktı

Kapkaç yapan 16 yaşındaki şüphelinin 90 suç kaydı çıktıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı motosikletle özellikle kadınların yanlarına yanaşarak, kapkaç yöntemiyle çantalarını alıp kaçan 2 şüpheli polisin 200 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

17.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:05

Kapkaç yapan 16 yaşındaki şüphelinin 90 suç kaydı çıktı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı motosikletle özellikle kadınların yanlarına yanaşarak, kapkaç yöntemiyle çantalarını alıp kaçan 2 şüpheli polisin 200 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nin (16), 90 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Çorlu ilçesinin değişik mahallelerinde son 2 gün içinde 5 kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamlı çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği tüm bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleme alarak, olaylarda plakasız motosikletin kullanıldığı belirlendi. Yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 3 bin saatlik görüntüler tek tek inceleyen polis, kapkaç şüphelilerinin K.K. ve S.C., olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, motosikletli yanaştıkları A.C., adlı kadının çantasını almak isterken, yere düşürüp yaralanmasına neden olduğu yer aldı.
90 SUÇ KAYDI
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında S.C. (18) ile K.K., yakalanarak gözaltın alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ve yapılan inceleme sonrasında çalıntı olduğu belirlenen motosiklet güvercin kümesinde bulundu.
Şüphelilerden S.C.'nin yağma ve hırsızlıktan 12, K.K.'nin ise yağma, hırsızlık başta olmak üzere 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kapkaç yapan 16 yaşındaki şüphelinin 90 suç kaydı çıktı

Kaynak: DHA

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