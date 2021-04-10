Tekirdağ İnsani Yardım Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı
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Tekirdağ İnsani Yardım Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ İnsani Yardım Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Derneğin başkanı Süleyman Çalışkan, yardımların dağıtımından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yıl boyunca 60 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduklarını söyledi.

Ramazanda da il genelinde 2 bin kişiye yardım ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Çalışkan, "Çok şükür yine bir ramazan ayına kavuşacağız. Yine umutla, sevgiyle yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

Çalışkan, Türkiye'de ve dünyada birlik ile beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse ramazanda gönül coğrafyalarımızdan Yemen'e kumanya göndereceğiz. Pakistan'da yetimhanelerde, Suriye kamplarında iftarlar vereceğiz. Bu sene rabbimizin bizlere verdiği güç kuvvetle, hayırseverlerimizin bağışlarıyla insanları sevindirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalışkan, ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıp, gıdanın yanı sıra yakacak yardımı ve nakdi destekte de bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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