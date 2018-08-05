Tekirdağ'ın Mavi Bayraklı Plajlarında Yoğunluk

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti.

Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarında zaman geçiriyor.

Sıcaklığın 30 derece, nem oranının yüzde 75'e ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda turist geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın doğal güzelliğinin yanı sıra mavi bayraklı plajlarıyla da vatandaşların ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Cömertler, "Özellikle hafta sonu şehrimizde çok sayıda turisti ağırlıyoruz. Gelen turistler plajlarımızdan oldukça memnun. Vatandaşlar hem eşsiz doğanın tadını hem de plajlarda denizin keyfini çıkarıyor." diye konuştu.