Tekirdağ İl Sağlık Müdüründen Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 13-02-2021

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz KALKAN ve Şube Müdürü Aykut DEMİRKIRAN, Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında ziyarette bulundular.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz KALKAN ve Şube Müdürü Aykut DEMİRKIRAN, Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında ziyarette bulundular.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz KALKAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin başarılarını büyük bir beğeni ile takip ettiklerini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şehir ve Ülkemiz için uyum içerisinde çalışarak Tekirdağ'a ve Bölgemize katkı sağlayacaklarını" dile getirdi.

Ziyaret günün anısına Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz KALKAN'a Üniversitemizin adını taşıdığı "Namık Kemal" kitabını takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

Kaynak: Habermetre