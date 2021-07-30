Tekirdağ Valisi Yıldırım: "İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ Valisi Yıldırım: "İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar"

Tekirdağ Valisi Yıldırım: 'İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'da düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar" dedi.

Tekirdağ'da düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan yabancıların ülkedeki hayata ve vatandaşlarla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymapaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Göç günümüzde devam ediyor. Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar. Daha medeni bir şekilde yaşamayı arzu ediyorlar. Bu sebeple gruplar halinde kendi ülkelerini terk ediyorlar. Tarım ve hayvancılık işlerinin büyük bir kısmında dışarıdan gelen kişilerin bu işleri yaparak para kazandıkları biliyoruz. Bunu düzene sokmak lazım. Bunun başıboş olmasına müsaade etmemek gerekiyor. Onun içindir ki İçişleri Bakanlığımız'da zaman zaman birtakım genelgeler yayınlıyor. Bu genelgeler geldiğinde bizde uygulama gayreti içerisinde oluyoruz" dedi.

Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Tekirdağ'daki göçmenlere yönelik yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, okullaşma oranının artırılması çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ev ziyaretlerine devam edilmesine, Göç İdaresi Müdürlüğü'nce düzenlenen "Muhtarlara Yönelik Göç ve Uyum Konulu Bilgilendirme Toplantıları'na devam edilmesine, yerel basın çalışanlarına göç ve uyum konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, ilçe kurumlarına kaymakamlıklar vasıtasıyla yabancılar hakkında bilgilendirme broşürü dağıtılmasına karar verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valisi Yıldırım: 'İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar'
Tekirdağ Valisi Yıldırım: 'İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar'
Tekirdağ Valisi Yıldırım: 'İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mete Gazoz Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ Valisi Yıldırım: "İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:06:40. #1.15#

title