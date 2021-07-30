Tekirdağ Valisi Yıldırım: "İnsanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar"

Tekirdağ'da düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar" dedi.

Tekirdağ'da düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan yabancıların ülkedeki hayata ve vatandaşlarla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymapaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Göç günümüzde devam ediyor. Çünkü insanlar modern ülkelerde onların imkanlarıyla yaşamayı, iş bulmayı, para kazanmayı arzu ediyorlar. Daha medeni bir şekilde yaşamayı arzu ediyorlar. Bu sebeple gruplar halinde kendi ülkelerini terk ediyorlar. Tarım ve hayvancılık işlerinin büyük bir kısmında dışarıdan gelen kişilerin bu işleri yaparak para kazandıkları biliyoruz. Bunu düzene sokmak lazım. Bunun başıboş olmasına müsaade etmemek gerekiyor. Onun içindir ki İçişleri Bakanlığımız'da zaman zaman birtakım genelgeler yayınlıyor. Bu genelgeler geldiğinde bizde uygulama gayreti içerisinde oluyoruz" dedi.

Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Tekirdağ'daki göçmenlere yönelik yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, okullaşma oranının artırılması çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ev ziyaretlerine devam edilmesine, Göç İdaresi Müdürlüğü'nce düzenlenen "Muhtarlara Yönelik Göç ve Uyum Konulu Bilgilendirme Toplantıları'na devam edilmesine, yerel basın çalışanlarına göç ve uyum konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, ilçe kurumlarına kaymakamlıklar vasıtasıyla yabancılar hakkında bilgilendirme broşürü dağıtılmasına karar verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı