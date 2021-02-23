Tekirdağ eğitim ve sanayideki gelişmeler nedeniyle göç alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Yetkin Aker, eğitim ve sanayideki gelişmelerin Tekirdağ'ı cazip kıldığını ve bu nedenle kentin sürekli göç aldığını bildirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Yetkin Aker, eğitim ve sanayideki gelişmelerin Tekirdağ'ı cazip kıldığını ve bu nedenle kentin sürekli göç aldığını bildirdi.

Aker, AA muhabirine, bir önceki yıla göre nüfus hızında ufak bir değişim gözlense de nüfus artış oranı yüzde 24 olan Tekirdağ'ın, Türkiye ortalamasından fazla bir nüfus artış hızına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de nüfusu en hızlı artan ilin Tekirdağ olduğuna dikkati çeken Aker, "Nüfus artışlarının sebeplerine genel olarak doğumun artması, ölümlerin azalması ve göçler örnek verilebilir. Türkiye'de nüfus artış hızı azalmıştır. Türkiye'nin nüfusu eskiye nazaran daha yavaş artmaktadır. Bu durumun nedenlerinden bazıları şehirleşme ve bireylerin aile içi rolleridir. Tekirdağ incelendiğinde, nüfus artış hızının özellikle göçlerle arttığı söylenilebilir. Bireyler, ekonomik, sosyal ve eğitim imkanları gibi nedenlerle göç ederler. Tekirdağ özelinde de başta eğitim ve sanayideki gelişmeler Tekirdağ'ı cazip kılmaktadır." dedi.

Aker, daha çok sanayinin olduğu ilçelerin göç aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçelere göre nüfus sayıları, sanayi olduğu için Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy en yoğun nüfuslu ilçelerdir. Çorlu ve Çerkezköy sanayi açısından, Süleymanpaşa ise özellikle eğitim ve liman olduğu için lojistik açıdan dış ve iç göç almaya elverişlidir. Özellikle göçler sayesinde, Tekirdağ'da nüfus artış hızının yüksek olması, yatırımları teşvik edip beşeri sermaye artışına da ön ayak olurken, çevre kirliliği ve konut fiyatlarının artması gibi sonuçlar da doğurabilir. Olası alt yapı sorunları, çevre kirliliği ve düzensiz kentleşme gibi yaşanabilecek sorunlara önlem alınması yerinde olacak, beşeri sermaye ve yeni yatırımların Tekirdağ'a katılması da şehrin kalkınmasına destek verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman