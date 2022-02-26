Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi - Haberler

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Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

Demirören Haber Ajansı, Ruhan Yalçın - Güncel
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Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 5 TIR gönderildi. Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden TIR'ların uğurlanmasına Vali Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı.


Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Tekirdağ, Ukrayna, Rusya, AFAD, Güncel, Haberler

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