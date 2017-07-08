Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'da Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği, Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.



Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Üniversite, Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısı NKÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Yılmaz, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker ile kamu kurum ve sanayi kuruluşlarının yetkilileri katıldığı kaydedildi.



Başkan Albayrak'a oda başkanlarından ziyaret



Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat ve Mimarlar Odası Başkanı Gökhan Tanrıöver, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Polat ve Tanrıöver'in oda çalışmaları ile ilgili Albayrak'a bilgi verdiği bildirildi.



Belediye çalışmalarının da konuşulduğu görüşmede Albayrak'ın, Cemal Polat ve Gökhan Tanrıöver'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği kaydedildi.