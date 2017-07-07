Tekirdağ'dan Kısa Kısa
Başbakanlık Danışmanı Özlem Yemişçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.
Başbakanlık Danışmanı Özlem Yemişçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yemişçi, Albayrak ile görüşme yaptığı bildirildi.
Albayrak, Yemişçi'ye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Bulut'tan Rektör Şimşek'e ziyaret
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Tekvando dalında şampiyon olan Sude Bulut, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Sude Bulut'un, 11-12 Mayıs tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando dalında şampiyon olduğu belirtildi.
Şimşek'in, ağustos ayında düzenlenecek 2017 Dünya Üniversite Oyunlarına katılarak Türkiye'yi temsil edecek olan Bulut'u tebrik ederek başarılarının devamını dilediği kaydedildi.
TESKİ Yönetim Kurulu toplantısı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (TESKİ) düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu üyeleri Nilgün Marmara, Rıza Tekin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün'ün katıldığı belirtildi.
Toplantıda gündem maddelerinin görüşüldüğü ve TESKİ'nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda kararlar alındığı kaydedildi.
TSK Güçlendirme Vakfından Albayrak'a Ziyaret
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Bölge Temsilcisi Tuğgeneral Nehir Aydın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vakıf ve belediye çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Plajlarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların denize daha rahat girmeleri ve kıyıların temiz kalmasını sağlamak amacıyla mavi bayraklı alınan Altınova Plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, mavi bayraklı Altınova Plajında kıyı ve kumsal temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
Ekiplerin, plajlarda yoğunluğun az olduğu sabah saatlerinde kumsalda bulunan çakıl, izmarit, cam kırığı gibi maddeleri plaj kumu temizleme makinesi ile temizlediği, kepçe yardımıyla da düzenleme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.