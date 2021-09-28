Marmaraereğlisi Belediyesinin açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı 425 çalışmanın yer aldığı sergi açıldı.

Gençlik Merkezi'nde açılan sergi ilgi gördü.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, sergiyi gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ata, el sanatlarında eğitim alan 15 kursiyerin birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın sosyal hayata tutunmaları ve üretime destek olması amacıyla başlattığımız el sanatları kursumuzun bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Pandemiden dolayı geçen yıl gerçekleştirememiştik. Kursiyerlerimizin dönem boyunca yapmış olduğu eserlerin sergi açılışını yapmak bizim için büyük bir gurur. Kadınlarımızın hem kendi ihtiyaçlarını görmeleri adına, hem de aile bütçesine katkı sağlamaları ve yeni girişimlerde bulunmaları adına, ürünleri ticari bir unsur halinde kullanmasına destek veriyoruz."

Ergene'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediyesinin, ilçe genelinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların son olarak Pınarbaşı ve Paşaköy mahallelerini birleştiren bağlantı yollarında sürdürüldüğünü söyledi.

Başlattıkları program dahilinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, ekiplerin hava koşulları el verdiği ölçüde işlerinin başında olduğunu kaydetti.

Yüksel, halka vermiş oldukları yol sözünü yerine getirdikleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirerek, "Pınarbaşı ve Paşaköy mahalle sakinlerine vermiş olduğumuz yol sözümüzü yerine getirdik. İki mahallemizi de birleştiren yolda ekiplerimiz soğuk asfalt çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar esnasında ayrıca yol her iki taraftan da genişletildi." dedi.