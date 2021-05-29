Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu'da ilçenin farklı noktalarında eskiyen çöp konteynerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenileriyle değiştiriliyor.

Çorlu'da ilçenin farklı noktalarında eskiyen çöp konteynerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenileriyle değiştiriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı açıklamada, görüntü kirliliğine sebep olan ve 28'i Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan toplam 67 konteynerin bir hafta içinde yenileriyle değiştirildiğini söyledi.

İlçe genelinde temizliğe önem verdiklerini belirten Çetin, "Ekiplerimiz her hafta pek çok konteynerin bakımını yapıyor, hasarlı olanları ise tamir edilmek üzere ayırıyor. Halk sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliğine sebep olan eskimiş konteynerleri kullanımdan kaldırıyor, onların yerlerine kentimize yakışan modern ve temiz çöp konteynerlerini yerleştiriyoruz." dedi.

Perinthos Antik Kenti'nde çalışmalar başlıyor

Marmaraereğlisi sınırları içerisinde bulunan Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının temmuz ayında başlayacağı belirtildi.

Belediye hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hikmet Ata, Perinthos Antik Kenti'nde çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirterek, belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ata, bilimsel çalışmalarda Perinthos Antik Kenti'nin Milattan Önce 600'lü yıllara dayanan bir medeniyete ev sahipliği yaptığı bulgusunun tespit edildiğini dile getirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı başkanı olarak atandığını belirten Ata, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bugüne kadar ülkemizde yapılan önemli arkeolojik kazılar gibi, Perinthos Antik Kenti çalışmaları ile insanlık tarihinde yeni keşiflere imza atacağız. Şimdiden ülkemize bölgemize ve Marmaraereğli'mize hayırlı, uğurlu olsun."

Prof. Dr. Erdem ise şu ifadeleri kullandı:

"Antik kentin erken devirlerine ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlı olmasına rağmen, 1999 yılında Prof. Dr. Mehmet Özdoğan tarafından gerçekleştirilen Yeniçiftlik mevkisindeki kurtarma kazısında ortaya çıkartılan kültür tabakalar, Kalkolitik Devir'e kadar gitmektedir. Burada ele geçen insan biçimli kült kabı, büyük olasılıkla Propontis kıyılarında çok önemli bir külte sahip ana tanrıçayı simgeliyor olmalıdır. Şimdiye kadar bilimsel literatürde, yerleşmenin Milattan Önce 600 yıllarına Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulmuş olduğu kabul edilmektedir. Ancak alt tabakalarında tarih öncesi yerleşmelere ilişkin izlere rastlamak olasılık dahilindedir. Kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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