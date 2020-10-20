Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Süleymanpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Süleymanpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulusan, ilçede bulunan Yunus Emre İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Tuğlacılar Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ulusan, okul müdürlerinden yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri ile ilgili bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret eden Ulusan öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Ulusan, EBA destek merkezlerini de ziyaret ederek ders esnasında öğrencileri ve öğretmenlerini selamladı.

-Marmaraereğlisi'nde Kovid-19 denetimleri

Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm dünyada halen devam ediyor.

Salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak belirlenen ek kurallar ve önlemlerin denetimleri Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

-Başkan Yüksel AK Çözüm Merkezini ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Çözüm Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, vatandaşların problemlerini hızla çözüme kavuşturmak amacıyla hizmete açılan AK Çözüm Merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yüksel, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini telefon, internet ve bankolar aracılığı ile doğrudan iletme kolaylığı yaşadığı merkezde, başvuruları değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman