21.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:02

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün tarafından "Çorlu'nun Yıldızları" proje protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Çorlu'da yaşayan 10-14 yaş grubundaki öğrenciler için hazırlanan projenin hayırlı olmasını diledi.

Sarıkurt, proje ile çocukların geleceğe hazırlamayı ve oları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Çorlu'da kentin spor alt yapısının gelişimine, çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirerek onları, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya gayret edeceğiz. Herkese eşit bir yaklaşım ortaya koyarak Çorlu'muzda belediye olarak ödüllü organizasyonlar düzenleyerek sporu özendirecek adımlar atacak, gençlerimizin zihinsel ve duygusal gelişimlerini de hedefe koyarak şehrimizde toplumsal yaşama katkı sunmayı planlıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de projeyle milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Üzgün, protokol kapsamında bir çok spor organizasyonu yapılacağını belirterek şunları kaydetti.

"'Müdürlük bünyesinde görev yapan psikolog, antrenör ve spor eğitim uzmanları, Çorlu Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetler ve kurslarda görev alabilecekler. Çorlu Belediyesi, düzenlediği spor organizasyonlarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün tesislerini ücretsiz olarak kullanabilecek. Çorlu Belediyesi düzenlenen bu etkinlikler için ihtiyaç duyulan materyalleri sağlayacak. Çorlu için hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Yardımcısı Eren'den Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Marmaraereğlisi Belediyesi Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ata, Vali Yardımcısı Eren'e yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Marmaraereğlisi hakkında düşünülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette, bölgenin tarihi hakkında da bir sunum gerçekleştirilip, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA