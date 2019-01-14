Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene ilçesinde amatör bir futbol müsabakasında dili boğazına kaçan sporcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaptı.

Ergene Futbol Sahasında, Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakası oynandı.

Maçın 37. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede yere düşen Kırkgöz Gençlikspor'lu futbolcu Tayfun Canbolat'ın dili boğazına kaçtı.

Canbolat'ın yardımına ilk önce takım arkadaşları koştu. Daha sonra maçta görevli sağlık görevlileri genç futbolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

Maç, her iki takımın yöneticileri ve her iki takımın oyuncularının anlaşması sonucu Ergene Kırkgöz Gençlikspor'un 2 – 1'lik üstünlüğüyle devam ederken, gözlemci ve hakemlerin de bilgisi dahilinde oynanmayarak yarıda bırakıldı.

Hastaneden taburcu edilen Canbolat ise, sosyal medya hesabından "Hepinizden Allah razı olsun zamanında müdahale etmeseniz şimdi hayatta değildim. Çok şükür hayattayım. Yüce Rabbim kimseye böyle bir durum yaşatmasın" şeklinde yazdı.

Gazilerden, Başkan Albayrak'a ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilciliği üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak'ın gazilerin istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, gazilerin vatanın bütünlüğü için canlarını ortaya koyduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Gazilerimiz vatanımızın bütünlüğü için canlarını ortaya koymuş insanlardır. Bu vatanın savunmasında verdikleri emek, göstermiş oldukları cesaret, azim ve kararlılık bugün bizlerin hür bir şekilde bu vatanda yaşamamıza vesile oldu. Vatan müdafanız bizler için kutsaldır. Bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ve hayırlı ömürler diliyorum."

Kaynak: AA