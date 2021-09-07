Tekirdağ'daki tren kazası davasının 8. duruşması başladı
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Tekirdağ'daki tren kazası davasının 8. duruşması başladı

Tekirdağ'daki tren kazası davasının 8. duruşması başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılandığı davanın 8'inci celsesi başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılandığı davanın 8'inci celsesi başladı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda devam edilen 8'inci duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Başka bir ile tayini çıkan Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, Kurt'un avukatı duruşmada yer aldı.

Duruşma öncesi salona girenlerin HES kodu kontrolü yapılarak, salonda sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı.

Duruşma, diğer duruşmalardaki bilgi ve belgelerin okunmasıyla devam ediyor.

Kazada yakınlarını kaybedenler toplandı

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Dava öncesi kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, dava öncesi yaptığı açıklamada 3 yıldır adalet aradıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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