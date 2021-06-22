Tekirdağ'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 kişinin karıştığı, silahların çekildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 kişinin karıştığı, silahların çekildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bir barın önünde meydana gelen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, şüphelilerden biri silahını çekerek ateşlemişti. Şans eseri kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, park halindeki bir otomobil zarar görmüştü.

Kavganın ardından olaya karışan 3 kişi ilçe merkezinde, 3 kişi ise kaçtıkları il merkezinde yakalandı. 5 şüpheli ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O kavgaya ait anlar amatör bir cep telefonu ile böyle görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Tuğba Coşkun Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:33:31. #1.14#

title