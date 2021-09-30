Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu belirlediği Suriye uyruklu 3 kişinin Marmaraereğlisi ilçesinde bulunduğunu tespit etti. 3 ayrı adresine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.E., A.R. ve A.A.A. yakalanarak gözaltına alındı, evlerindeki dokümanlara da el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.- Tekirdağ
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