Tekirdağ'daki cinayete kadınlardan tepki
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Tekirdağ'daki cinayete kadınlardan tepki

12.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:02
Tekirdağ'daki cinayete kadınlardan tepki

Tekirdağlı kadınlar, Kapaklı ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Kader Balcı'nın iş yerinde bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.

Tekirdağlı kadınlar, Kapaklı ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Kader Balcı'nın iş yerinde bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.

Balcı'nın işletmesinin önünde toplanan aynı mahallede yaşayan yaklaşık 50 kadın, "Ölmek istemiyoruz" ve "Bizi öldürmeyin, yazılı dövizler taşıyarak bir süre slogan attı.

Grup adına konuşan Fatma Keskin, gazetecilere, Kader Balcı'nın öldürülmesine çok üzüldüklerini söyledi.

Kadınlara şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Ölmek istemiyoruz. Artık canlarımızın gitmesini istemiyoruz. Böyle hastalıklı insanların dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Kadına şiddete hayır. İdam istiyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Kapaklı ilçesinde 2 gün önce, Bahçelievler Mahallesi'nde iş yeri bulunan 4 çocuk annesi Kader Balcı, döner almaya gelen Recep Ö. tarafından, "indirim" tartışması sonrası çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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