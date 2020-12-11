Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
11.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:14
Malkara ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Malkara ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ahmet Bilginoğlu'dan (71) iki gündür haber alınamaması üzerine komşuları polise haber verdi.
Eve giren polis, Bilginoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaşlı adamın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral