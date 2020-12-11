Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

11.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:14
Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malkara ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Malkara ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ahmet Bilginoğlu'dan (71) iki gündür haber alınamaması üzerine komşuları polise haber verdi.

Eve giren polis, Bilginoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

İlgili Haberler

Son Dakika | Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son Dakika | Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Çanakkale'de 4 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Çanakkale'de 4 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:15:52. #1.15#
title