Tekirdağ'da yangın ihbarına giden arazöz devrildi: 4 yaralı
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Tekirdağ'da yangın ihbarına giden arazöz devrildi: 4 yaralı

01.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:54
Tekirdağ'da yangın ihbarına giden arazöz devrildi: 4 yaralı

Tekirdağ Malkara ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Tekirdağ Malkara ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir orman yangını ihbarına giden Malkara Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz Izgar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yangın söndürme ekibinde bulunan Mustafa Alaz (54), Ali Kocatürk (37), Habil Yılmaz (28) ve Aygün Batır (26) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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