Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı
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Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı

Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldıTEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.

22.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:47
Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı

'da umduğunu bulamayan balıkçılar 'e açıldı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, 'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.

Tekirdağ'dan, Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, çevirme ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı. Balıkçı İdris , bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi. Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını belirterek, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi" dedi.

Kaynak: DHA

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: Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı
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