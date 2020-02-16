Tekirdağ'da tarlada patlamamış top mermisi bulundu
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Tekirdağ'da tarlada patlamamış top mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

16.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:46
Tekirdağ'da tarlada patlamamış top mermisi bulundu

'ın ilçesinde tarlada bulunan patlamamış top mermisi, ekiplerince imha edildi.

Mahallesi Muhtarı Kani Başoğlu, tarlasını sürdüğü sırada traktördeki çapaya bir cisim takıldığını fark etti.

Traktörden inen Başoğlu, cismin top mermisi olduğunu gördü.

Başoğlu'nun vermesi üzerine bölgeye gelen Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış top mermisini imha etti.

Kaynak: AA
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