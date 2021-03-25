Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 16 bakır sikke ve 46 bakır ile bronz karışımı sikke ile objeler ele geçirildi.Ev sahibi H.P. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN