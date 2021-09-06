Tekirdağ'da sünnet düğününde bir kişi halay çekerken kalp krizi sonucu öldü
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Tekirdağ'da sünnet düğününde bir kişi halay çekerken kalp krizi sonucu öldü

Tekirdağ'da sünnet düğününde bir kişi halay çekerken kalp krizi sonucu öldü
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sünnet düğününde halay çeken bir kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sünnet düğününde halay çeken bir kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Mikail Göleli (68), Sultanköy Mahallesinde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken bir anda yere düştü.

Göleli'nin kalp krizi geçirdiğini düşünen akrabaları, sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaraeğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan Göleli kurtarılamadı.

Göleli'nin yere düştüğü anlar akrabalarının cep telefonuna yansıdı.

Arkadaşı Mehmet Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göleli'nin sağlıklı bir şekilde düğünde zaman geçirirken bir anda hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Girgin, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi halay başı çekerken, o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabi millet başına toplandı. Hemen ambulansı aradık geldi. Hastaneye götürüldü. Daha sonra vefatını duyduk. bildiğimiz bir rahatsızlığı yoktu. Allah kimsenin başına vermesin çok büyük bir üzüntü." dedi.

Göleli'nin cenazesi yarın memleketi Iğdır'da toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da sünnet düğününde bir kişi halay çekerken kalp krizi sonucu öldü - Haberler
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