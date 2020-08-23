Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahile akın etti Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahile akın ettiTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar sahil kıyısına akın ederek, serinlemek için denize girdi.

Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahile akın etti

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar sahil kıyısına akın ederek, serinlemek için denize girdi. Kıyı şeridinin dolup taştığı bölgede yer bulamayan bazı vatandaşlar ise çareyi denize girişin yasak olduğu bölgelerde denize girmekte buldu.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Marmara Ereğlisi ilçesinde vatandaşlar denize girerek serinledi. Günü birlikçilerin akın ettiği Sultanköy Mahallesi'nde vatandaşlar denizin girişin yasak olduğu bölgeleri bile doldurdu. Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı tarafından sahil bandının bulunduğu bölgede bazı noktalara, 'Bu alanda su altı boruları geçmektedir. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu alanda denize girmek tehlikelidir' yazılı tabelalar asıldı.

Tabelalara ve uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar gün boyu bölgede denize girmeye devam etti. İstanbul'dan serinlemek için Marmara Ereğlisi'ne geldiğini belirten Murat Kızıltepe, "Yasak olduğu bölgedeyiz ama sahil dolu. Ama bizde serinlemek için geldik. Fazla açılmıyoruz. Ne yapalım serinlemek için giriyoruz. İstanbul'dan geldik. Deniz çok güzel. Tekrar gireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA