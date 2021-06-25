Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)
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Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)

Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)
Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar - Haberler | Güncel

'İÇKİYİ 20 TL'YE ALDIM'Tekirdağ Çorlu'da dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 11 kişiden Pakistan uyruklu Mohammed Amir hayatını kaybetti, 10 kişi ise tedaviye alındı.

'İÇKİYİ 20 TL'YE ALDIM'

Tekirdağ Çorlu'da dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 11 kişiden Pakistan uyruklu Mohammed Amir hayatını kaybetti, 10 kişi ise tedaviye alındı. Zehirlenenlerden yoğun bakımda olmayanların verdiği bilgi doğrultusunda polis Çorlu'da içkileri aldıkları değişik mahallelerdeki 3 ayrı bakkala operasyon yaptı. Kudret U.'nun bakkalında bulunan içkilere el konuldu. Kaçan Kudret U.'nun eşi Nazan U., gözaltına alındı. 

Nazan U., ifadesinde, evlerinin bodrumunda merdiven altında bulunan içkilerin kayınpederi için alındığını ileri sürdü. Sahte içkilerin müşterilere satılmadığını iddia eden Nazan U.'nun, hastanede hayatını kaybeden kişiyi de tanımadığını belirterek, "Ben sadece dükkanımızda temizlik işlerine bakar satış olayına karışmazdım" dediği öğrenildi. Kudret U.'ya ait evin bodrumunda ve büfede yapılan aramalarda 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.Sahte içki nedeniyle hastanede tedavi edilerek taburcu olan Mert E., ifadesinde şunları söyledi;"Kudret U.'nun bakkalından 20 TL'ye küçük pet su şişesi içerisinde içki satın aldım. İçtikten sonra uykum geldi. Uyumadan önce dilimde peltekleşme, gözümde bulanıklıklar hissetmeye başladım. Alkolün etkisi sanarak uyudum. Sabah uyandığımda mide bulantısı ve kusma oldu. Sonrasında görme kaybı yaşadım ve konuşamamaya başladım. Sonra hastaneye gittim."ŞİKAYETÇİ OLMADIMert E., ifadesinde, kalan içki şişesini ne yaptığını hatırlamadığını belirterek, kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti. Öte yandan polis tarafından aranan Kudret U. ise avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.Müslim SARIYAR/ ÇORLU (Tekirdağ), 

Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar

Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)
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