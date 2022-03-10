Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada 2 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 322 sikke, haç ve yüzükler ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.