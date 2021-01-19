Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
19.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:22
Son dakika haberler: Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgeye göre, B.S.'nin kullandığı motosiklet, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde T.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı