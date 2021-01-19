Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

19.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:22

Son dakika haberler: Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgeye göre, B.S.'nin kullandığı motosiklet, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde T.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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