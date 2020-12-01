Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

01.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:06

Son dakika haberler: Tekirdağ'da kaza: 1 ölü Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Kazadan sonra kaçan sürücü polise teslim oldu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kazadan sonra kaçan sürücü polise teslim oldu

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Sürücü kazadan sonra olay yerinden ayrılırken yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Tekirdağ'ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yulaflı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddialara ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Tunahan Karakoç adlı gence 59 JG 311 plakalı araç çarptı. Genç çarpmanın etkisi ile savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Yaralanan yayayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Tunahan Karakoç yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede başka kaza meydana gelmemesi için ulaşımı yolun bir bölümünden kontrollü olarak sağlayarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın sürücüsü olduğunu öne süren E.Z. adlı kişi ise olayın ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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