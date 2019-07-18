Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu.

Muratlı'dan Büyükkarıştıran Mahallesi istikametine giden Y.D. idaresindeki 59 NC 744 plakalı otomobil, Küçük Sanayi mevkisinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyunlara çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 koyun telef oldu. Yaralanan 5 koyun da sahibi tarafından kesildikten sonra araca yüklenerek götürüldü.

Bir süre kontrollü şekilde sağlanan araç trafiği, koyunların ve otomobilin yoldan kaldırılması sonucu normale döndü.

Otomobil sürücüsü Y.D. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA