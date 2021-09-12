Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.F.S. yönetimindeki 39 AJ 104 plakalı otomobil, Atılım Beton kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile B.G, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler
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