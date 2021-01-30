Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
30.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:36
Şarköy ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şarköy ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 06 ACV 288 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 59 LE 977 plakalı minibüs, Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü İ.D. ile aynı araçta bulunan Fatma K. yaralandı.
Araçta sıkışan Fatma K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma K. ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral