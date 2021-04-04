Son dakika! TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haberler: TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 5 ayrı noktada çıkan yangında yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 5 ayrı noktada çıkan yangında yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki Ballık Burnu mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi. Alevlere 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörler, 30 orman işçisi ve mahallelinin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 ayrı noktada çıktığı belirtilen ve 100 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı