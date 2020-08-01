Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurduTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyaya vurdu.

Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyaya vurdu.

İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde sabah denize girmek için sahile inen Hüseyin Tuğcu kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Tuğcu, Sabah yürüyüşe çıktığım da balığı fark ettim. Vurulmuş mu, yoksa yaralandı mı bir fikrim yok. Sadece çok üzücü bir durum. Bu tarz balıkların ölüsünü görmek son derece beni üzdü. İnşallah hepimiz bu durumlara dikkat ederiz dedi.

Haber verilen belediye ekipleri ölü yunusu sahilden kaldırdı. Durum, belediye zabıta ekiplerine bildirildi.

Kaynak: DHA