Tekirdağ'da öğrenciler için "Dünyaya Yön Veren 101 Bilim İnsanı" kitabı hazırlandı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce öğrenciler için hazırlanan "Dünyaya Yön Veren 101 Bilim İnsanı" kitabı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, öğrenciler için anlamlı bir eser hazırladıklarını söyledi.

Hacıoğlu, kitaptaki bilim insanlarının öğrencilerin ufkunu açacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kitapta bilim insanlarının kim oldukları ve yaptıkları çalışmalar yer almakta. Amacımız öğrencilerimizi, onlara rol model olacak insanlarla buluşturmak. Canı sıkılan öğrenciler kitaba göz attığında yerli veya yabancı ama dünyaya yön vermiş bu insanlardan ilham almalarına vesile oluruz belki. Öğrencilerin boş zamanlarında güzel vakit geçirebileceği bir kitap oldu." dedi.

Kitabın öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılanacağını dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kitabın basılmasında en büyük emek sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ındır. Bu projeyi sunduğumuzda kendisi projeyi uygun gördü. Kitabın basılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dünyaya Yön Veren 101 Bilim İnsanı kitabı İl Müdürlüğümüzün yayını olarak basıldı. İlk etapta 3 bin kitap bastırıldı ve okullara ulaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi. İhtiyaç olması halinde veya talep gelmesiyle daha fazla baskı yapıp okullarımızı ulaştırabiliriz."