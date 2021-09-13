Tekirdağ'da motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Ekinci, eşi Melike ve 1,5 yaşındaki kızı Azra Melek ile Teğmen Akın Akın Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Sürücü kaza yerinden kaçarken, motosikletin çarptığı 3 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, motosikletin geçen yıl Tekirdağ merkezden çalındığını belirledi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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