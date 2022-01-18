Metrelerce yükseklikte can pazarı! İntiharı engellemek için balkondan balkona atladı

Tekirdağ'da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. İddialara göre eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki genç adam, 'Çocuklarımı göremiyorum' diyerek intihara kalkıştı. Bu sırada başka bir vatandaş, balkondan balkona atlayarak, intihara kalkışan kişiyi kurtardı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 26 Yaşında ki B.Ö., İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. Genç adamın balkondan sarktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre, eşinden ayrı yaşadığı ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen adam; çocuklarını göremediğini, balkondan atlayacağını söyledi. Polis ekipleri genç adamı ikna etmek için olay yerine adamın eşini getirdi. Polis ekiplerinin genç adamı ikna etmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri, yan dairenin camından atlayıp genç adamı yakaladı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

İtfaiye eriyle intihara teşebbüs eden genç adam arasında yaşanan arbede esnasında polis ekipleri genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. İtfaiye erinin genç adamı yakalaması esnasında oluşan arbede yürekleri ağza getirirken, olayın ardından B.Ö., Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri