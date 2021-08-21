Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti
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Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti

Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokak köpeğinin apartman yönetimince barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokak köpeğinin apartman yönetimince barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yoğun ilgi gördü.

Özay Kaya, Muhittin Mahallesi Nakış Sokak'ta yaşadığı apartmanın önündeki sokak köpeğinin, apartman yönetimince hayvan barınağına gönderilmek istenmesine tepki gösterdi.

Kaya'nın "Daire 16" ismiyle sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede yayıldı.

Özay Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 sene önce sokakta yaralı bulduğu ve tedavisini üstlendiği köpeğe "Köpük" adını verdiğini söyledi.

Köpeğin apartman yönetimince hayvan barınağına gönderilmek istendiğini belirten Kaya, "Köpeğin kulübesi bile sokakta, barınağa gönderilmesine müsaade etmeyeceğim." dedi.

Kaya, arka bacakları tutmayan ve yaralı halde buldukları köpeğin, tedavi edildikten sonra mahallede çok sevildiğini, mahalle sakinlerinin Köpük'e yiyecek içecek getirdiğini anlattı.

Apartman yönetiminin bu köpeğin sokaktan alınarak barınağa verilmesi kararına tepki gösterdiğini ifade eden Kaya, "Köpeğin kulübesi apartmanın dışında. Kanuna göre parklar, bahçeler, sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları kabul edildi. Hiç kimse apartman yönetimi de dahil, kimseye zarar vermiyorsa, rahatsızlık vermiyorsa Köpük'ü barınağa gönderemez." dedi.

Kaya, kızının da apartman yönetiminin aldığı karara çok üzüldüğünü vurgulayarak, "İnsan sevgisi olan herkes beni anlar. Videoda 'her yer bizim' diye seslendim. Kocaman apartmanlarda, evlerde oturuyoruz, bir metrekarelik ufacık kulübede yaşayan sokak hayvanına hiç kimse bu muameleyi yapamaz. Hiç kimseye zararı olmayan, aşıları yapılan köpeklere bu şekilde tepkilerin olması üzüyor beni." diye konuştu.

Babasının apartman yönetimine tepki gösterdiği görüntüleri ağlayarak sosyal medya hesabından paylaşan Ayça Kaya ise, "Bir tek bizim apartmanımızda yaşanan bir sorun değil bu. Türkiye'nin her yerinde yaşanan bir sorun aslında. Umarım sesim duyulmuş ve istediğim olmuştur. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." iafdelerini kullandı.

Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti
Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti
Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti
Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da köpeğin barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren kişinin videosu sosyal medyada ilgi çekti - Haberler
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