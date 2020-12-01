Eşini 5 yerinden bıçakladı
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Eşini 5 yerinden bıçakladı

01.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:22

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ahmet A. (57), sabah eşi Şükriye A. ile kısa süreli tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayan koca, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şükriye A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Ahmet A. da polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ahmet A.'nın daha önce de eşine karşı şiddet uyguladığı ileri sürüldü. 57 yaşındaki Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

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(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Eşini 5 yerinden bıçakladı
Eşini 5 yerinden bıçakladı
Eşini 5 yerinden bıçakladı
Eşini 5 yerinden bıçakladı
Eşini 5 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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