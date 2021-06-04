Tekirdağ'da kısa kısa
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Tekirdağ'da kısa kısa

Tekirdağ'da kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Önerler Mahallesi'nde bulunan Sağlık Evi'nin Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, Muhittin Mahallesi'ndeki bir parselin Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce kullanılmak üzere tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkan Yüksel, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yayımladığı mesajında, 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Yüksel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki oturumda yapılacak sınava girecek tüm öğrencilerin kalplerindekinin gerçek olması dileğinde bulunduğu mesajında, geleceğin teminatının gençler olduğunu kaydetti.

Yüksel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her biriniz elinizden gelen çabayı göstererek bu sınava hazırlandınız. Şimdi emeklerinizin karşılığını alacağınız gün geldi. Bu sınav strese ve gerilime neden olmamalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları Liselere Giriş Sınavında başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için istedikleri branşlarda bir liseye yerleşmeleri, eğitimlerine mutlu olacakları bir okulda devam etmeleri en büyük dileğimdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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